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    Ерлан Токсанов возглавил управление здравоохранения ЗКО

    6 Апреля 2023, 14:51

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК и Министерством здравоохранения РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления здравоохранения назначен Токсанов Ерлан Виленович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Токсанов Ерлан Виленович родился в 1966 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», Алматинский университет менеджмента по специальности «магистр делового администрирования».

    Трудовую деятельность начал в 1992 году с интернатуры в областной детской больнице.

    В разные годы работал врачом-реаниматологом областной детской больницы, заведующим отделением реанимации, главным врачом Дарьинской районной больницы района Байтерек, директором областной клинической больницы, директором областного онкологического диспансера.

    До назначения работал директором многопрофильной детской больницы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Назначения
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