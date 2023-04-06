Ерлан Токсанов возглавил управление здравоохранения ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК и Министерством здравоохранения РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя областного управления здравоохранения назначен Токсанов Ерлан Виленович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Токсанов Ерлан Виленович родился в 1966 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», Алматинский университет менеджмента по специальности «магистр делового администрирования».

Трудовую деятельность начал в 1992 году с интернатуры в областной детской больнице.

В разные годы работал врачом-реаниматологом областной детской больницы, заведующим отделением реанимации, главным врачом Дарьинской районной больницы района Байтерек, директором областной клинической больницы, директором областного онкологического диспансера.

До назначения работал директором многопрофильной детской больницы.



