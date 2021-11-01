Ерлан Сыдыков: Приоритетная задача ЕНУ – вхождение в ТОП-200 в рейтинге QS-WUR к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одна из приоритетных задач Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева – вхождение в ТОП-200 в рейтинге QS-WUR к 2025 году. Об этом рассказал ректор университета Ерлан Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам. Одним из воплощений в жизнь данного поручения является принятие десяти национальных проектов. Срок реализации которых рассчитан на 5 лет. Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация» является своего рода продолжением предыдущих государственных программ. Целью проекта является повышение качества образования обучающихся всех уровней образования. Для реализации национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» государство выделяет около 2 триллионов тенге», - отметил ректор университета.

По словам Ерлана Сыдыкова, одна из приоритетных задач Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева – вхождение в ТОП-200 в рейтинге QS-WUR к 2025 году.

«Что касается нового проекта, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что важной особенностью документа является то, что он сконцентрирован на конкретных, самых важных задачах. Пятая задача в данном проекте нацелена на повышение конкурентоспособности казахстанских вузов. Немаловажное значение имеет и то, что для достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование за счет бюджетных средств и частных инвестиций. Глава Правительства поручил обеспечить качественную реализацию национальных проектов с применением проектных подходов. В рамках реализации своей стратегии Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева видит одним из своих приоритетных задач - вхождение в число ТОП-200 в рейтинге QS-WUR к 2025 году. Это будет вкладом университета для реализации стратегического показателя 3 Национального проекта», - добавил ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.



