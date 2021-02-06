Ерлан Сыдыков переназначен ректором ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Сыдыков переназначен ректором Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерстве образования и науки РК, совет директоров Некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» рассмотрел программы развития пяти претендентов на должность председателя правления - ректора вуза.

По итогам голосования члены Совета директоров вуза рекомендовали на рассмотрение Республиканской комиссии кандидатуры двух участников конкурса – Амандыкову Сауле Кошкеновну и Сыдыкова Ерлана Батташевича.

Республиканская комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова также провела собеседование с кандидатами, рекомендованными советом директоров вуза, и остановила свой выбор на Сыдыкове Ерлане Батташевиче на должность председателя правления - ректора ЕНУ.

Отметим, в состав совета директоров ЕНУ на правах независимых директоров входят Мурат Абенов, Канат Нуров, Алихан Байменов, Данияр Ашимбаев, Александр Ван Де Путт и другие.

Сыдыков Ерлан Батташевич родился в 1956 году. С отличием окончил в 1978 году исторический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. С сентября 1981 года по 1984 год обучался в аспирантуре Казахского государственного университета имени С.М. Кирова, в феврале 1984 года успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1999 году защитил докторскую диссертацию.

В июле 1996 года назначен на должность консультанта отдела государственной службы и кадровой работы Аппарата Правительства Республики Казахстан.

С июня 1997 по апрель 2004 года как ректор стоял у истоков становления Семипалатинского государственного университета имени Шакарима.

В связи с выделением из состава университета педагогического института, в апреле 2004 года Е.Б. Сыдыков назначается на должность ректора Семипалатинского государственного педагогического института.

В июле 2008 года Е.Б. Сыдыков вновь назначается ректором Семипалатинского государственного университета имени Шакарима.

26 июля 2011 года распоряжением Президента Республики Казахстан Е.Б. Сыдыков назначен ректором Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Е.Б. Сыдыков - автор более 200 научных и методических статей, 4 учебных пособий, более 20 монографий.

Действительный член-академик, Вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан.