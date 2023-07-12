Ерлан Саиров: Закон о возврате незаконных активов – ответ на запрос общества на социальную справедливость

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Принятие закона о возврате государству незаконно приобретенных активов и поправок к нему стало ответом на массовый запрос общества на социальную и нравственную справедливость. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот закон является очень важным механизмом создания в нашей стране социальной справедливости, так как за 30 лет в стране проводились, конечно, экономические реформы, было определенное развитие. Но мы не можем отрицать тот факт, что очень ограниченная часть граждан и нерезидентов нашей страны завладели основной частью национального богатства нашей страны. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что всего 162 человека являются самыми богатыми людьми нашей страны и обладают более чем половиной всего ВВП Казахстана. Поэтому рано или поздно социальная справедливость должна восторжествовать, и этот закон является механизмом постепенного эволюционного возврата активов, которые были незаконно приобретены», - рассказал мажилисмен в ходе телефонной беседы.

По словам Ерлана Саирова, закон очень важен, необходим. Самое главное – есть четкий механизм возврата незаконно приобретенных активов.

«Если государство докажет, что этот актив был приобретен незаконно, можно будет его изъять. Поэтому это очень важно с точки зрения права. Есть четкий законный механизм. Мне кажется, что закон необходим. Это пожелание огромной части населения нашей страны. Когда мы посещали регионы, многие жители спрашивали, когда будут возвращены те или иные активы, которые «теневым» способом оказались у некоторых людей. Это и есть ответ на массовый запрос общества на социальную и нравственную справедливость», - добавил Ерлан Саиров.

Отметим, что сегодня Президент подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и поправки к нему.