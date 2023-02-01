Ерлан Саиров: Миссия партии AMANAT – возврат государству незаконно полученных национальных богатств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены партии AMANAT держат на контроле процесс конфискации незаконно приобретенных земель у латифундистов. Об этом заявил председатель Республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии AMANAT Ерлан Саиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Он подчеркнул, что государству уже возвращено 239 тысяч га в Мангистауской области и 60 тысяч га земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.

«Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. «Знатность» фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете», – заявил Ерлан Саиров.

Также в ходе заседания партийцы рассмотрели состояние работы по противодействию коррупции и реализации предвыборной программы партии по городу Астане.

Так, члены Совета проанализировали работу по противодействию коррупции в местных исполнительных органах города Астаны за последние три года. За указанный период Антикоррупционной службой зарегистрировано 203 коррупционных преступления, основная масса из которых приходится на факты взяточничества – 147, хищений – 47, злоупотребления должностными полномочиями – 9.

Как отметил заместитель председателя Совета Галым Байтук, формализм продолжает иметь место в работе местных исполнительных органов по противодействию коррупции. В частности, комиссия по противодействию коррупции при столичном акимате в 2021 году провела лишь 1 заседание, а в 2020 году вообще ни одного.

«Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию государственного управления по г. Астане, акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе Совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается», – заявил Галым Байтук.

Отдельно зампред Совета остановился на вопросах строительства в Астане, которое вызывает справедливые нарекания со стороны населения.

«Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ Astana Mall возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдает разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создает серьезные предпосылки для социального напряжения», – подчеркнул он.

В рамках реализации предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» за два года в Астане построено 19 школ, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 21 медицинский объект, более 400 тысяч кв. м коммерческих помещений. Только за 2022 год создано более 30 тысяч рабочих мест.

Фото Али Галым



