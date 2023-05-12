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    Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области

    12 Мая 2023, 18:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Активу Восточно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Назначения МВД РК
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