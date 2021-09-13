Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта

    13 Сентября 2021, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

    В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет им. Абая, Российскую Таможенную академию. Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и предприятиях. В 2020-2021 годы — первый заместитель акима Алматы. С апреля 2021 г. по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.

    Автор:

    Отставки
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая