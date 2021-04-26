Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ерлан Кожагапанов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. В 1999 году — Алматинский государственный университет им. Абая. В 2006 году окончил Российскую Таможенную академию. Квалификация по специальности — юрист, экономист, финансист, специалист таможенного дела.

Трудовую деятельность начал в 1989 году. В 1990–1994 годы занимался предпринимательской деятельностью. В 1994–2007 года работал в государственных органах и предприятиях. В 2007–2013 годы занимал должность заместителя акима города Астана. В 2013–2016 годы работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.

С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность и.о. советника, советника Премьер-Министра РК. 2017-2020 годы — вице-министр культуры и спорта РК. С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность первого заместителя акима города Алматы.

