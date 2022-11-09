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    Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос запрета на участие в дебатах не кандидата в Президенты РК

    9 Ноября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо ли запретить не кандидатам в Президенты участвовать на предвыборных дебатах? На этот вопрос ответил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня у нас в законе запрета нет, поэтому здесь комментарии излишни, а в будущем, если изменения будут, если кто-то инициирует такой проект закона, то Парламент, я думаю, рассмотрит», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в ходе выхода к прессе в Мажилисе.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК утвердила регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий.

    Дебаты пройдут 11 ноября на телеканале «Хабар» в прямом эфире в 20:00.

    Регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий выглядит следующим образом. Первый раунд – презентация предвыборной программы, которая предусматривает выступление каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Второй раунд – дискуссионная сессия. В этом раунде участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. На формулировку вопроса дают 30 секунд, а на ответ – каждому участнику предоставляются по две минуты.

    Третий раунд – вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос. Время, предусмотренное на ответ - до двух минут.

    Четвертый раунд – обращение к избирателям. Участники напрямую обратятся к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.


    Фото: parlam.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Выборы Президентские выборы - 2022
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