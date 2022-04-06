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    Ерлан Кошанов призвал госорганы не отставать от темпа реформ Президента

    6 Апреля 2022, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня депутаты Мажилиса заслушали информацию Правительства о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, собранных мажилисменами в ходе их выезда в регионы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Для этого на пленарное заседание Палаты приглашены министры во главе с заместителем Премьер-Министра страны Ералы Тугжановым.

    Предваряя обсуждение, Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил о порученииГлавы государства депутатам активнее участвовать в решении актуальных социальных-экономических вопросов в регионах.

    «В феврале т.г. мажилисмены выехали в регионы для изучения ситуации на местах и провели содержательные встречи с избирателями. Поступившие обращения граждан депутаты систематизировали и месяц назад направили их в Правительство. И сегодня предстоит заслушать информацию Кабинета министров о решении этих вопросов», - уточнил Ерлан Кошанов.

    Во время выездов в регионы депутаты провели порядка 1 600 встреч с населением. Особый акцент делался на живые встречи на рынках, различных социальных объектах, в трудовых коллективах, посещении отдаленных населенных пунктов. Всего в Правительство было передано свыше тысячи вопросов, имеющих системный характер. Среди них – подорожание продуктов питания и медикаментов, обеспечение жильем, питьевой водой, строительство школ, ремонт дорог, улучшение качества интернета.

    При рассмотрении актуальной повестки дня мажилисмены озвучили наболевшие проблемы своих избирателей, адресовав вопросы членам Правительства.

    Отметив важность и значимость поднимаемых вопросов, спикер Мажилиса подчеркнул, что все эти проблемы должны решаться четко и системно, и депутаты будут держать их рассмотрение на своем постоянном контроле.

    При этом председатель Мажилиса напомнил, что за каждой проблемой стоит жизнь и судьба конкретного человека, наших граждан.

    Говоря о предстоящих масштабных политических реформах Президента страны, которые начали постепенно реализовываться, спикер Мажилиса заявил, что Парламент, Правительство и местные исполнительные органы совместными усилиями должны активнее реагировать и решать возникающие проблемы граждан.

    «Одним словом, мы должны следовать динамичному темпу, заданному Главой государства», - отметил Ерлан Кошанов.

    Как подчеркнул председатель Мажилиса, практика совместной работы Парламента с Правительством по решению проблем граждан в новом формате будет продолжена на регулярной основе.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Мажилис Общество Реформы Токаева
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