Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Ерлан Кошанов: Президент в каждом Послании запускает системные реформы для развития страны

    31 Августа 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году доля государства в экономике сократилась до 14%, трудоустроено более 600 тыс. казахстанцев, ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. О том, как реализуются Послания Главы государства, рассказал Премьер-Министр Алихан Смаилов в ходе расширенного собрания фракции «AMANAT» в Мажилисе, передает МИА «Казинформ».

    Открывая расширенное собрание фракции, Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поздравил всех с прошедшим накануне Днем Конституции и отметил, что обновление Основного закона на прошлогоднем референдуме стало началом масштабных изменений в Казахстане. Он подчеркнул, что Глава государства поэтапно в каждом Послании создает условия для установления и укрепления принципов справедливости и демократии в стране.

    «Сегодня, в преддверии нового политического сезона, мы даем начало еще одной традиции. Впервые на заседании фракции мы заслушаем информацию Премьер-Министра по исполнению Посланий Президента. Как партия, набравшая наибольшее количество голосов на выборах, мы впервые выдвинули кандидатуру Главы правительства и сегодня пригласили его, чтобы узнать, как реализуются важные реформы, направленные на улучшение жизни людей», - сказал Ерлан Кошанов.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Премьер-министр РК AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как идет подготовка МАЭК к отопительному сезону, проверил Алихан Смаилов
    Домбра – это харам? – комментарий Ерлана Кошанова
    Чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом - Алихан Смаилов о качестве дорог
    Алихан Смаилов поручил ускорить строительство газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву