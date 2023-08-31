Ерлан Кошанов: Президент в каждом Послании запускает системные реформы для развития страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году доля государства в экономике сократилась до 14%, трудоустроено более 600 тыс. казахстанцев, ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. О том, как реализуются Послания Главы государства, рассказал Премьер-Министр Алихан Смаилов в ходе расширенного собрания фракции «AMANAT» в Мажилисе, передает МИА «Казинформ».

Открывая расширенное собрание фракции, Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поздравил всех с прошедшим накануне Днем Конституции и отметил, что обновление Основного закона на прошлогоднем референдуме стало началом масштабных изменений в Казахстане. Он подчеркнул, что Глава государства поэтапно в каждом Послании создает условия для установления и укрепления принципов справедливости и демократии в стране.

«Сегодня, в преддверии нового политического сезона, мы даем начало еще одной традиции. Впервые на заседании фракции мы заслушаем информацию Премьер-Министра по исполнению Посланий Президента. Как партия, набравшая наибольшее количество голосов на выборах, мы впервые выдвинули кандидатуру Главы правительства и сегодня пригласили его, чтобы узнать, как реализуются важные реформы, направленные на улучшение жизни людей», - сказал Ерлан Кошанов.