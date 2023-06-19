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    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия

    19 Июня 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии, заявил, что в Казахстане особое внимание уделяют гендерному равенству и защите прав женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер Мажилиса отметил, что за 2,5 года этот форум стал эффективной площадкой для обмена опытом и взаимодействия в вопросах расширения прав и возможностей женщин.

    «Форум стал частью общих интеграционных процессов в регионе. Главы государств Центральной Азии задают сегодня высокие темпы взаимодействия и сотрудничества между нашими братскими странами. На своих регулярных консультативных встречах они принимают решения, которые не только способствуют региональной интеграции, но прямо или косвенно улучшают положение женщин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание гендерному равенству и защите прав женщин. Он постоянно подчеркивает, что уровень развития страны измеряется статусом женщины в обществе», - сказал Ерлан Кошанов.

    Он также заявил, что большой вклад в расширение прав и возможностей женщин вносит действующая при Президенте страны Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике.

    «Казахстан ратифицировал все основополагающие международные акты, касающиеся защиты прав женщин и гендерного равенства. Сегодня мы активно внедряем лучшие международные практики и опыт расширения прав и возможностей женщин. В прошлом году была принята новая концепция семейной и гендерной политики. Как известно, ключевым механизмом реализации женщинами своих прав является расширение их политического участия. Благодаря реформе избирательного законодательства Казахстана, женщины составили 1/3 в списках каждой политической партии, принимавшей участие в парламентских и муниципальных выборах в марте этого года. Сегодня они широко представлены не только в Парламенте и маслихатах, но и в Правительстве на уровне вице-премьера, министров, руководства агентств. Что касается гражданского общества, то женские общественные объединения Казахстана, особенно волонтерские, являются наиболее активной частью правительственного сектора», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

    Напомним, в Астане в рамках казахстанского председательства проходит первое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, организованное при поддержке ООН.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Права человека Общество Ерлан Кошанов
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