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    Ерлан Кошанов: 7 лет президентства – это прогрессивная и нужная стране норма

    7 Сентября 2022, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов поделился с журналистами своим мнением о предстоящих президентских выборах, передает МИА «Казинформ».

    «Считаю, что нынешние президентские выборы уже должны быть на 7 лет. Это мое личное мнение, которое разделяют мои коллеги-депутаты», - сказал председатель нижней палаты Парламента.

    Он подчеркнул, что для Казахстана с президентской формой правления 7-летний срок президентства без права переизбрания – это прогрессивная норма. Она усиливает либеральный вектор развития страны и полностью соответствует духу реформ Президента. Это окончательно закрепляет отход от суперпрезидентской формы правления.

    Вводимая обязательная смена власти уменьшает риски ее монополизации. При этом 7 лет – это достаточное время для реализации задуманных реформ, считает Е.Кошанов.

    Также спикер Мажилиса подчеркнул, что если Президент сейчас изберется на 5 лет и затем внесет в Конституцию поправки о внедрении 7-летнего президентского срока, то возникают правовые условия для возможности его повторного выдвижения еще на 7-летний срок.

    Поэтому, чтобы убрать эту правовую коллизию, депутаты и предлагают внести изменения в Конституцию уже сейчас и проводить предстоящие выборы уже на 7 лет без права переизбрания, пояснил Е.Кошанов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Выборы Ерлан Кошанов
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