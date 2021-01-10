Ерлан Киясов рассказал о санитарных требованиях во время выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на заседании Центральной избирательной комиссии рассказал об основных положениях Постановления по соблюдению требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня проводятся выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. В ходе проведения выборов необходимо обеспечить соблюдение Алгоритма по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, который утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РК», - сказал Е.Киясов.

Алгоритм предусматривает меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19: при организации деятельности избирательных комиссий; при организации процесса голосования на избирательном участке; при голосовании вне помещения для голосования; при подсчете голосов на избирательном участке; требования к наблюдателям и доверенным лицам; требования к избирателям.

В частности, площадь помещения для голосования должна обеспечивать возможность соблюдения социальной дистанции. На каждом избирательном участке должно быть обеспечено дежурство медработников или волонтеров, которые у входа в помещение будут измерять температуру посредством бесконтактных термометров. Необходимо наличие санитайзеров, дистанционных разметок и указателей по маршруту движения избирателей, а на входе и выходе из помещения – контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты. Кроме того, избирательные участки должны организовать отдельное помещение для изоляции людей, в случае выявления у них температуры выше 37ºС.

«Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации должны быть размещены с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров. При этом условия обеспечивают возможность четкого обозрения хода голосования, процедуры подсчета голосов», - сообщил Е.Киясов.

Все члены избирательных комиссии должны соблюдать масочный режим в течение всего периода, со сменой масок каждые три часа, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта; проводить влажную уборку помещений по необходимости, расставить мебель и техническое оборудование на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга.

При организации процесса голосования на избирательном участке обеспечивается достаточный запас одноразовых масок и перчаток для членов избирательной комиссии, с заменой масок каждые три часа; соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров; обработка кабин для голосования перед началом работы избирательного участка и в последующем по мере необходимости. Вместе с тем, исключается контакт при выдаче избирательных бюллетеней. То есть, избиратели предъявляют члену избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность в развернутом виде, не передавая в руки.

«Члены избирательной комиссии, которые осуществляют выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации», - рассказал Главный государственный санитарный врач.

В то же время, избирателям, в случае необходимости, предоставляются средства индивидуальной защиты. Документ, удостоверяющий личность избирателя, члену Участковой избирательной комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде. Дезинфекция переносной урны осуществляется до и после каждого избирателя.

В дальнейшем, при приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования также необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования проводится их санитарная обработка дезинфицирующим средством.