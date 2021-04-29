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    Ерлан Киясов обратился к казахстанцам

    29 Апреля 2021, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, попросив воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    «Уважаемые соотечественники, хочу обратиться ко всем, кто в ближайшее время, собирается на отдых или по иным делам в страны с очень неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

    Я прошу воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная инфекция. В данный момент, это Индия, Турция, некоторые страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

    Новые штаммы коронавирусной инфекции, имеющие стремительное течение и распространение, представляют чрезвычайную опасность для общества и системы здравоохранения в целом. Повремените с отпуском, ведь это не только ваше собственное здоровье, но и благополучная и полноценная жизнь ваших близких», - заключил Е. Киясов.

    Ранее сообщалось, что на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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