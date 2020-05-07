Ерлан Карин: Закон «О ветеранах» направлен на соцподдержку всех ветеранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал подписанный Главой государства закон о ветеранах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в День защитника Отечества Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ветеранах». Этот закон направлен на социальную поддержку не только старшего поколения - ветеранов ВОВ, но и лиц, которые в годы независимости выполняли свой воинский долг на таджикско-афганском участке границы; в миротворческой операции в Ираке», - написал Ерлан Карин на своей страничке в Фейсбук

Советник Главы государства добавил, что некоторые нормы этого законопроекта были вынесены и обсуждены в рамках Национального совета общественного доверия.

«В связи с выдвинутыми там предложениями Президент дал поручение Правительству, соответствующим государственным органам и держал этот вопрос на личном контроле. Поэтому принятие этого законопроекта является показателем проявления Главой государства должной заботы о наших ветеранах», - подчеркнул Ерлан Карин.



