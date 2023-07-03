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    Ерлан Карин встретился с руководителями государственных аналитических структур

    3 Июля 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями государственных аналитических структур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своем выступлении на II заседании Национального курултая Глава государства дал поручение обеспечить качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики.

    В этой связи, Ерлан Карин подчеркнул, что ключевой задачей аналитических структур является проведение комплексных исследований для государственных органов. Кроме того, он отметил необходимость развития взаимодействия и обмена аналитическими материалами между исследовательскими институтами и центрами.

    По итогам совещания были выработаны рекомендации по повышению эффективности экспертно-аналитического обеспечения государственной политики.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Ерлан Карин Госсоветник РК
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