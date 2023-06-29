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    Ерлан Карин: Туркестанскую речь Президента можно назвать идеологическим Посланием

    29 Июня 2023, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный советник Ерлан Карин выступил на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией «Аманат». В работе Форума приняли участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты Парламента, члены Правительства, представители экспертного сообщества, передает МИА «Казинформ».

    В своем выступлении Е.Карин рассказал о концептуальных месседжах выступления Главы государства на втором заседании Национального Курултая в Туркестане.

    Государственный советник отметил, что Президент в своей Туркестанской речи изложил свое видение перспектив духовно-нравственного развития нашего общества в предстоящий период.

    Е.Карин рассказал, что члены Курултая и эксперты, давая свои оценки Туркестанской речи Президента, говорили о том, что это выступление было очень объемным. По общему мнению, экспертов, Туркестанскую речь можно назвать идеологическим Посланием.

    Государственный советник обозначил несколько концептуальных месседжах выступления Президента: логик реформ, общественная консолидация, новое качество нации, формирование новой системы ценностей, новая общенациональная повестка.

    Также Ерлан Карин поделился видением места и роли маслихатов в реализации направлений президентской программы формирования нового качества нации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Акимат Маслихат AMANAT
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