Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте

На заседании Совета был презентован проект Концепции молодежной политики, разработанный по поручению Главы государства при активном участии членов Совета.
В ходе встречи также были рассмотрены основные положения национального доклада «Молодежь Казахстана». В частности, были обсуждены текущие запросы, интересы и ценностные установки молодых казахстанцев.
Государственный советник отметил, что политика вовлечения молодых людей в процесс принятия решений демонстрирует свою результативность. На сегодняшний день несколько членов Совета вошли в избирательные списки различных партий и выдвигаются по одномандатным округам на выборах депутатов Мажилиса Парламента.
По итогам заседания Ерлан Карин призвал членов Совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно поддерживать и реализовывать потенциал современной казахстанской молодежи.
Фото: akorda.kz