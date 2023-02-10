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    Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте

    10 Февраля 2023, 18:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Атырау прошло выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На заседании Совета был презентован проект Концепции молодежной политики, разработанный по поручению Главы государства при активном участии членов Совета.

    В ходе встречи также были рассмотрены основные положения национального доклада «Молодежь Казахстана». В частности, были обсуждены текущие запросы, интересы и ценностные установки молодых казахстанцев.

    Государственный советник отметил, что политика вовлечения молодых людей в процесс принятия решений демонстрирует свою результативность. На сегодняшний день несколько членов Совета вошли в избирательные списки различных партий и выдвигаются по одномандатным округам на выборах депутатов Мажилиса Парламента.

    По итогам заседания Ерлан Карин призвал членов Совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно поддерживать и реализовывать потенциал современной казахстанской молодежи.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акорда Молодежь Ерлан Карин Госсоветник РК
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