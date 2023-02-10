Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Атырау прошло выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.