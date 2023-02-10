Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Атырау прошло выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании Совета был презентован проект Концепции молодежной политики, разработанный по поручению Главы государства при активном участии членов Совета.

В ходе встречи также были рассмотрены основные положения национального доклада «Молодежь Казахстана». В частности, были обсуждены текущие запросы, интересы и ценностные установки молодых казахстанцев.

Государственный советник отметил, что политика вовлечения молодых людей в процесс принятия решений демонстрирует свою результативность. На сегодняшний день несколько членов Совета вошли в избирательные списки различных партий и выдвигаются по одномандатным округам на выборах депутатов Мажилиса Парламента.

По итогам заседания Ерлан Карин призвал членов Совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно поддерживать и реализовывать потенциал современной казахстанской молодежи.

Фото: akorda.kz