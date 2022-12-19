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    Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

    19 Декабря 2022, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На заседании рассмотрен ход реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.

    О проводимой работе по указанным вопросам заслушаны доклады руководства агентства по противодействию коррупции, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

    Государственным советником отмечено, что противодействие коррупции определено Главой государства одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.

    Фото: akorda.kz
    Коррупция Госсоветник РК
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