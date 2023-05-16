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    Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

    16 Мая 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства, а также заявления о принятии в казахстанское гражданство и выходе из него.

    По итогам заседания комиссии на рассмотрение Главы государства будут внесены предложения о приёме в гражданство нашей страны и рекомендации удовлетворить ходатайства о выходе из казахстанского гражданства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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