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    Ерлан Карин провел встречу с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

    8 Мая 2021, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая состоялась встреча помощника Президента и секретаря Нацсовета Ерлана Карина с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Национального совета общественного доверия в сети Facebook.

    На встрече Ерлан Карин рассказал об основных направлениях работы Национального совета общественного доверия и о реализуемых президентских инициативах.

    В частности, Ерлан Карин подробно остановился на ходе реализации трех президентских пакетов политических реформ и инициатив в рамках деятельности Нацсовета.

    По итогам встречи глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькер Фробарт выразил готовность ОБСЕ в содействии реализации пакетов реформ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ОБСЕ Астана Политические реформы Нацсовет
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