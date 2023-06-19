Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ерлан Карин провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая

    19 Июня 2023, 19:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам реализации инициатив, выдвинутых Главой государства на II заседании Национального курултая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин отметил, что инициативы и поручения Президента составляют своего рода «дорожную карту» развития духовной и культурной сферы в среднесрочной перспективе, и необходимо обеспечить их планомерную, последовательную, эффективную реализацию.

    Государственный советник также поручил проанализировать идеи и предложения, выдвинутые членами Курултая в рамках обсуждения на трех секциях и на пленарном заседании, и по результатам анализа составить Единый план их рассмотрения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акорда Курултай Ерлан Карин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Госсоветник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
    Ерлану Карину доложили о проблемах Института археологии имени Маргулана
    Стипендия «Болашак» присуждена 182 казахстанцам
    Казахстан нацелен на формирование новой парадигмы общественного развития - Равшан Назаров
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT