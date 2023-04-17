Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    Ерлан Карин провел совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана

    17 Апреля 2023, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел совещание, на котором рассмотрен ход подготовки многотомного академического издания по истории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Государственному советнику было доложено о проделанной работе с учетом его замечаний, данных на встрече с ведущими отечественными учеными-историками. Все материалы, необходимые для академического издания, собраны, прошли экспертизу из нескольких этапов, разбиты на параграфы, описывающие историю страны с древнейших времен до наших дней. В настоящее время проводится работа по пополнению некоторых томов и унификации других томов.


    По итогам совещания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений, подчеркнув необходимость кропотливо проводить работу по разработке многогранной истории Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    История Казахстана Акорда Ерлан Карин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана
    Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
    Ерлан Карин провел совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Исторические объекты посетили участники форума «ZHEIF-2023» в Таразе
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    5 Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Новости партнеров