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Ерлан Карин провел совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 19:38
Ерлан Карин провел совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин провел совещание, на котором рассмотрен ход подготовки многотомного академического издания по истории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Государственному советнику было доложено о проделанной работе с учетом его замечаний, данных на встрече с ведущими отечественными учеными-историками. Все материалы, необходимые для академического издания, собраны, прошли экспертизу из нескольких этапов, разбиты на параграфы, описывающие историю страны с древнейших времен до наших дней. В настоящее время проводится работа по пополнению некоторых томов и унификации других томов.

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По итогам совещания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений, подчеркнув необходимость кропотливо проводить работу по разработке многогранной истории Казахстана.


История Казахстана   Акорда   Ерлан Карин  
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