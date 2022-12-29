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    Ерлан Карин принял участие в заседании Ученого Совета КИСИ

    29 Декабря 2022, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин принял участие в итоговом заседании Ученого Совета Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе заседания был заслушаны доклад директора КИСИ Е. Тукумова об итогах работы института за 2022 год и планах на 2023 год, а также выступления заместителей директора КИСИ С. Кушкумбаева, А. Жолдыбалиной, Б. Абеновой о ключевых вопросах и задачах по направлениям деятельности научного учреждения.

    В своем выступлении Государственный советник подчеркнул, что КИСИ выполняет важную миссию по прогнозно-аналитическому сопровождению стратегических направлений государственной политики.

    Ерлан Карин отметил, что КИСИ должен и далее наращивать свой кадровый потенциал, усиливать взаимодействие с экспертными сообществами регионов, расширять применяемый инструментарий исследований, в том числе, социологических замеров.

    Фото: akorda.kz
    Госсоветник РК
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