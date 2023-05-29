Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»

    29 Мая 2023, 17:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин принял участие в V Республиканском форуме имамов «Имам – ізгі қоғам жаршысы», на котором зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Если мы хотим улучшить качество нации, мы должны уделять особое внимание духовной сфере. Муфтият активно участвует в этой ответственной и важной для страны работе. Наши имамы вносят свой вклад в повышение религиозной грамотности граждан, нравственное воспитание подрастающего поколения и защиту его от влияния чуждых течений», – говорится в поздравлении Главы государства.

    Ерлан Карин рассказал на форуме о значении религии и традиций в обществе.

    В завершение выступления Ерлан Карин отметив, что укрепление единства и сплоченности народа является важной миссией, призвал всех священнослужителей к совместному выполнению общей задачи.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Религия Ерлан Карин Госсоветник РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау
    Ерлан Карин: Казахстан задал новую повестку
    Алтай Кульгинов посетил музей Исламской культуры в ВКО
    Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана