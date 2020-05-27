Ерлан Карин: Основная часть предложений по итогам второго заседания НСОД выполнена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 пунктов плана по итогам второго заседания Национального совета общественного доверия выполнено, сообщил сегодня советник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на введение ЧП в стране, члены Национального совета общественного доверия проделали объемную работу. В первую очередь, члены Национального совета активно участвовали в реализации тех задач, которые поручал Глава государства в ходе второго заседания НСОД. В целях реализации задач руководитель Администрации Президента утвердил специальный план мероприятий из 21 пунктов. После этого государственные органы и члены Нацсовета совместно приступили к реализации данных пунктов. Участие в обсуждении по законопроектам составило основную часть работы Национального совета общественного доверия. В частности, Ерлан Саиров, Мухтар Тайжан, Асылбек Кожахметов, Асхат Садырбай, Марат Башимов, Мурат Абенов, Андрей Чеботарев ежедневно принимали участие в обсуждениях законопроекта о мирных собраниях, о политических партиях, о выборах, предлагая свои предложения. В целом, было проведено 20 обсуждений», - сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия в онлайн-формате проходит под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

По словам Ерлана Карина, члены Нацсовета были вовлечены в работу по антикризисным мерам в период пандемии коронавируса. К примеру, Айдос Сарым и Ерлан Саиров вошли в состав попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева с целью поддержки нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.

Вместе с тем, как отметил Е.Карин, состав Национального совета активно принимает в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

«По результатам, на сегодня реализовано 11 направлений плана мероприятий, озвученных в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия. Вместе с тем, идет обсуждение нескольких законопроектов в Мажилисе Парламента. Можно отметить, что основная часть предложений, подготовленных членами НСОД, выполнена», - подчеркнул Ерлан Карин.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.