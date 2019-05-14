Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 379.43 EUR 426.40
RUB 5.81 CNY 55.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ерлан Карин - о предвыборной агитации: Всем предоставляются равные возможности

14 Мая 2019 13:00 104
Поделиться:
Ерлан Карин - о предвыборной агитации: Всем предоставляются равные возможности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем кандидатам в Президенты РК предоставляются равные возможности для проведения активной агитационной кампании.  Об этом заявил советник Президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Будут ли предвыборные теледебаты - мнение Даурена Абаева
Данияр Ашимбаев: Предвыборные платформы всех представленных кандидатов вызывают интерес Члены штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Карагандинской области

«Буквально три дня назад у нас стартовала активная избирательная кампания.  Достаточно активно идет процесс. В кампании участвуют разные кандидаты. Никто не выталкивается из избирательного поля, всем предоставляются равные возможности, равный доступ к средствам массовой информации. Всем предоставляется возможность для проведения активной агитационной кампании. Власть действительно настроена на проведение  открытых выборов и конкурентной борьбы. Это - принципиальная  позиция Президента Казахстана», - заявил Ерлан Карин в ходе казахстанско-российского экспертного форума в Нур-Султане.

По его словам, избирательная кампания является частью еще одного большого процесса - транзита власти.

«В целом, надо сказать, что страна движется вперед, перемены идут, власть открыто идет на диалог и расширяет формат. Президентом были выдвинуты разные инициативы по развитию диалогового процесса и это только начало. Они будут дополняться новыми форматами. Политический процесс идет активно», - считает политолог.

Напомним, предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 мая. Всего зарегистрированы 7 кандидатов Президенты РК.

12 мая были представлены предвыборные платформы кандидатов в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, Амиржана Косанова, Дании Еспаевой, Жамбыла Ахметбекова, а 13 мая - Амангельды Таспихова, Толеутая Рахимбекова и Садибека Тугела.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Выборы 2019,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив