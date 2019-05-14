Ерлан Карин - о предвыборной агитации: Всем предоставляются равные возможности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем кандидатам в Президенты РК предоставляются равные возможности для проведения активной агитационной кампании. Об этом заявил советник Президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально три дня назад у нас стартовала активная избирательная кампания. Достаточно активно идет процесс. В кампании участвуют разные кандидаты. Никто не выталкивается из избирательного поля, всем предоставляются равные возможности, равный доступ к средствам массовой информации. Всем предоставляется возможность для проведения активной агитационной кампании. Власть действительно настроена на проведение открытых выборов и конкурентной борьбы. Это - принципиальная позиция Президента Казахстана», - заявил Ерлан Карин в ходе казахстанско-российского экспертного форума в Нур-Султане.

По его словам, избирательная кампания является частью еще одного большого процесса - транзита власти.

«В целом, надо сказать, что страна движется вперед, перемены идут, власть открыто идет на диалог и расширяет формат. Президентом были выдвинуты разные инициативы по развитию диалогового процесса и это только начало. Они будут дополняться новыми форматами. Политический процесс идет активно», - считает политолог.

Напомним, предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 мая. Всего зарегистрированы 7 кандидатов Президенты РК.

12 мая были представлены предвыборные платформы кандидатов в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, Амиржана Косанова, Дании Еспаевой, Жамбыла Ахметбекова, а 13 мая - Амангельды Таспихова, Толеутая Рахимбекова и Садибека Тугела.