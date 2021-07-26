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    Ерлан Карин: Мы увидели большую заинтересованность в прошедших выборах акимов

    26 Июля 2021, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал прошедшие в Казахстане выборы сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, проведение прямых выборов сельских акимов - действительно большое событие для развития нашей страны.

    Во-вторых, это событие является еще одним проявлением того, как реализуются политические реформы, объявленные Президентом страны. Как вы сами знаете, за два года по инициативе Президента в рамках политических реформ было принято 10 законов», - рассказал Ерлан Карин в ходе экспертного обсуждения, прошедшего в столице.

    Ерлан Карин подчеркнул, что прошедшие 25 июля выборы сельских акимов стали четким проявлением политических реформ, а также объявленного Главой государства курса политической модернизации.

    «В прошлом году Президент в своем Послании народу Казахстана озвучил инициативу о необходимости проведения прямых выборов сельских акимов. Как видите, данная инициатива уже реализована в течение года. Проведенные буквально вчера прямые выборы акимов реализуются благодаря принятию новых законодательных норм», - отметил спикер.

    Ерлан Карин остановился и на некоторых особенностях прошедших выборов.

    «Данные выборы имеют ряд особенностей. Выборы проходили в 730 сельских округах. Мы увидели большую заинтересованность в выборах. Так, на этот раз было больше самовыдвиженцев, чем кандидатов, выдвинутых партиями. Около 60 % зарегистрированных кандидатов являются самовыдвиженцами», - считает помощник Президента РК.

    С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Общество Выборы-2021 Выборы акимов
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