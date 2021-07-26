Ерлан Карин: Мы увидели большую заинтересованность в прошедших выборах акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал прошедшие в Казахстане выборы сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, проведение прямых выборов сельских акимов - действительно большое событие для развития нашей страны.

Во-вторых, это событие является еще одним проявлением того, как реализуются политические реформы, объявленные Президентом страны. Как вы сами знаете, за два года по инициативе Президента в рамках политических реформ было принято 10 законов», - рассказал Ерлан Карин в ходе экспертного обсуждения, прошедшего в столице.

Ерлан Карин подчеркнул, что прошедшие 25 июля выборы сельских акимов стали четким проявлением политических реформ, а также объявленного Главой государства курса политической модернизации.

«В прошлом году Президент в своем Послании народу Казахстана озвучил инициативу о необходимости проведения прямых выборов сельских акимов. Как видите, данная инициатива уже реализована в течение года. Проведенные буквально вчера прямые выборы акимов реализуются благодаря принятию новых законодательных норм», - отметил спикер.

Ерлан Карин остановился и на некоторых особенностях прошедших выборов.

«Данные выборы имеют ряд особенностей. Выборы проходили в 730 сельских округах. Мы увидели большую заинтересованность в выборах. Так, на этот раз было больше самовыдвиженцев, чем кандидатов, выдвинутых партиями. Около 60 % зарегистрированных кандидатов являются самовыдвиженцами», - считает помощник Президента РК.

С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.