Ерлан Карин: Избрание Казахстана членом Совета по правам человека ООН – признание усилий наших правозащитников и государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал вхождение Казахстана в состав Совета по правам человека ООН на 2022 – 2024 годы, передает МИА «Казинформ».

«14 октября решением Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан вошел в состав Совета по правам человека ООН на 2022-2024 годы. Избрание Казахстана членом данного Совета – признание усилий наших правозащитников и государства в сфере защиты прав человека. При рассмотрении кандидатуры Казахстана были учтены все принимаемые меры, обозначенные в Посланиях и Указах Президента Касым-Жомарта Токаева. Как известно, правозащитная тематика шла отдельным блоком в прошлогоднем и нынешнем Посланиях Главы государства. А в июне этого года Президент подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», направленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Участие Казахстана в работе СПЧ ООН будет способствовать дальнейшей актуализации и решению многих других проблем в сфере защиты прав человека, усиливая и далее фокус государства на правозащитных вопросах», - написал в Telegram Ерлан Карин.



