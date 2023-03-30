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    Ерлан Каналимов избран председателем маслихата Астаны

    30 Марта 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единогласным решением депутатов VIII созыва 40-летний Ерлан Каналимов избран секретарем маслихата города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Последняя занимаемая должность Ерлана Каналимова - председатель маслихата Астаны VII созыва.

    Он является выпускником института Управления, а также Казахстанско-Российского университета.

    Свою трудовую деятельность начал со специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района «Сарыарка» города Астаны. В разные годы руководил управлением внутренней политики, первым акимом созданного в столице района «Байқоныр», был заместителем акима города Нур-Султан, первым заместителем председателя столичного филиала партии «Nur Otan».

    На сессии столичного маслихата были также избраны председатели четырех постоянных комиссий.

    Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин, по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства - Кендебай Адамбеков. Председателем Комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ стал Владислав Сергеев, Комиссии по вопросам социально-культурного развития - Аскар Смагулов.

    Руководителем фракции партии «AMANAT» единогласно избран Берик Джакенов.

    В составе маслихата столицы - 34 депутата, 12 мандатов - у партии «AMANAT», по одному - у партии «НПК» и казахстанской партии зеленых «Байтақ» и три мандата - у партии «Ақ Жол». Еще 17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам.

    В составе маслихата нового созыва - 25 мужчин и 9 женщин. Самому молодому депутату – 22 года, самому старшему 63 года. Средний возраст депутатов – 46 лет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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