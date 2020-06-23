Ерлан Файзуллин: Важной задачей для полицейских является повышения уровня доверия граждан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как работает полиция Карагандинского области? Какие новшества вводятся в работу полицейских? Каков уровень преступности в регионе? Об этом и не только рассказал начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже второй год в системе МВД реализуется Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-2021 годы. Какие перемены в этой связи происходят на местах, мы попросили рассказать начальника департамента полиции Карагандинской области полковника полиции Ерлана Файзуллина.

- Ерлан Жумасеитович, как реагирует ваш департамент на поставленные задачи и требования?

- С ноября прошлого года под эгидой ОБСЕ при непосредственном участии акимата области запущен пилотный проект по переводу полиции на «сервисную модель». В сознании граждан должно укрепиться понятие, что полицейский, подчеркиваю, не карает, а помогает в трудную минуту.

Другой важной задачей для нас становится воплощение в жизнь концепции «Слышащего государства», повышения уровня доверия граждан.

Так, при поддержке местных исполнительных органов приобретены и установлены модульные помещения для фронт-офисов – «приемная для граждан» - в 7 подразделениях полиции области (местной полицейской службы ДП, управлений полиции городов Караганды, Темиртау, Жезказган и отделов полиции городов Балхаш, Сатпаев).

Если взять прошлый год, то по различным вопросам в «приемные для граждан» обратились 5 718 человек.

Кроме того, в период с апреля 2019 года по настоящее время действуют регулярные широкомасштабные акции «Приемная на дороге». За указанный период проведено 5 акций, принято и проконсультировано более 14 тыс. человек.

- Сейчас, проезжая по Караганде, часто можно увидеть не совсем обычные полицейские автомобили. Что за это «ноу-хау»?

- В целях повышения безопасности на автодорогах с марта текущего года в области на базе спецавтомашин осуществляется патрулирование пяти передвижных комплексов «Ekin PATROL».

Данные комплексы выявляют нарушения ПДД как при движении патрульной машины, так и в неподвижном состоянии. При этом фиксация нарушений осуществляется в автоматическом режиме без участия сотрудников полиции – то есть отсутствует контакт сотрудника полиции с правонарушителем, тем самым исключается коррупционный риск. Комплексы «Ekin PATROL» выявляют нарушения скоростного режима, а также ведут панорамную видеосъемку дорожной ситуации.

На сегодняшний день комплексами «Ekin PATROL» выявлено и оштрафовано 7 082 владельца на сумму более 62 млн 702 тыс. тенге, из них взыскано 3 194 штрафа на сумму более 27 млн 882 тыс. тенге.

В настоящее время данные автопатрули работают в городах Караганда, Жезказган, Балхаш и на автодорогах республиканского значения.

К слову, с начала года на дорогах области количество ДТП снизилось на 30,2% - со 159 до 111 случаев.

– Ерлан Жумасеитович, условия чрезвычайного положения, видимо, стали проверкой работы ваших сотрудников?

- И они ее успешно прошли. В этот период полицейские области наряду с медицинскими работниками были привлечены к мероприятиям по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Всего было задействовано 2 115 сотрудников: на блокпостах – 399 сотрудников, на обеспечении охраны медицинских учреждений, карантинных подъездов и домов - 446, на охране общественного порядка - 1270 сотрудников. За время функционирования на территории области карантинных блокпостов было проверено более 1 млн транспортных средств.

- Какова текущая ситуация с правопорядком в регионе?

- Следует отметить, что на протяжении трех последних лет наблюдается стабильное снижение преступности в области. В текущем году регистрация преступлений снизилась более чем на 28% - с 6045 до 4347 случаев.

Улучшена раскрываемость таких преступлений, как убийства - на 16%, разбойные нападения - 14,8%, грабежи - 16,9%, хулиганства - 32,1%, изнасилования - 40%, а также мошенничества - 24,8% и кражи скота - 30%.

Немалую роль в этом сыграли и ограничительные меры в период чрезвычайного положения, а также реализация программы «Безопасный город». Благодаря этой программе, сотрудники полиция усилили профилактическую работу во всех направлениях. Наряду с видеонаблюдением, максимально было обеспечено физическое присутствие полиции в общественных местах и на улицах.

Что касается камер видеонаблюдения, то в Караганде – самом крупном мегаполисе региона - они установлены на перекрестках и в общественных местах, во дворах, в учебных заведениях, на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорт), а также в подъездах домов. Кроме того, в областном центре установлено 11 терминалов экстренной связи.

В Центр оперативного управления УП Караганды выведен сигнал с 5046 камер видеонаблюдения. С их помощью только в текущем году раскрыто 108 уголовных и выявлено порядка 9 тыс. административных правонарушений (8803).

- Что бы Вы пожелали своим коллегам в этот праздничный день?

- Хочу заверить, что полиция Карагандинской области будет и дальше прилагать все усилия для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности. Мы постоянно работаем над повышением своего профессионального уровня и имиджа полицейского. Поэтому хочу сказать, что на наши плечи возлагается большая ответственность. И я уверен, что каждый полицейский нашего департамента с честью выполняет свой долг и будет верен своей профессии. Хочу поздравить всех сотрудников, а также ветеранов органов внутренних дел, с профессиональным праздником – Днем казахстанской полиции. Желаю им и их близким успехов, здоровья и благополучия!

- Спасибо за интервью!