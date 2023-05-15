Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Ерлан Файзуллин назначен начальником департамента полиции Костанайской области

    15 Мая 2023, 15:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Активу Костанайской области и личному составу заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника полиции региона.

    По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом министра на должность начальника ДП Костанайской области назначен генерал-майор полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович.

    «В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Жумасеитович - уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции. Прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 годы работал заместителем начальника департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком», - отметил Игорь Лепеха, представляя активу нового руководителя.

    Напомним, ранее пост начальника полиции Костанайской области покинул Ерлан Омарбеков.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Назначения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    8 человек задержаны на авто с оружием в Алматы
    Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    4 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    5 Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Новости партнеров