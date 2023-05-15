Ерлан Файзуллин назначен начальником департамента полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Активу Костанайской области и личному составу заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника полиции региона.

По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом министра на должность начальника ДП Костанайской области назначен генерал-майор полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович.

«В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Жумасеитович - уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции. Прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 годы работал заместителем начальника департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком», - отметил Игорь Лепеха, представляя активу нового руководителя.

Напомним, ранее пост начальника полиции Костанайской области покинул Ерлан Омарбеков.



