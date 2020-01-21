Ерлан Айтханов освобожден от должности акима Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтаханов Ерлан Куанышович освобожден от должности акима города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерлан Айтханов был акимом Шымкента с 30 июля 2019 года.

Как сообщалось, Глава государства назначил Мурата Айтенова акимом Шымкента.