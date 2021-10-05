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    Ерлан Аукенов освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения

    5 Октября 2021, 18:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Аукенов Ерлан Муратович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Ерлан Аукенов родился 5 сентября 1984 года в г. Алматы.

    Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет Брэдфорда, Международную академию бизнеса, Лондонскую школу экономики и политических наук.

    Трудовую деятельность начал в 2001 г. председателем Павлодарского областного филиала РОО «Молодежный центр «Лидер XXI века».

    В разные годы занимал руководящие должности в частных компаниях и общественных объединениях, государственных структурах.

    В 2014-2015 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

    В 2015-2019 гг. — заместитель акима г. Алматы.

    С сентября 2019 года по настоящее время являлся вице-министром труда и социальной защиты населения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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