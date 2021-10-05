Ерлан Аукенов освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Аукенов Ерлан Муратович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Ерлан Аукенов родился 5 сентября 1984 года в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет Брэдфорда, Международную академию бизнеса, Лондонскую школу экономики и политических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 г. председателем Павлодарского областного филиала РОО «Молодежный центр «Лидер XXI века».

В разные годы занимал руководящие должности в частных компаниях и общественных объединениях, государственных структурах.

В 2014-2015 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2015-2019 гг. — заместитель акима г. Алматы.

С сентября 2019 года по настоящее время являлся вице-министром труда и социальной защиты населения.



