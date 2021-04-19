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    Ерлан Алимбаев назначен заместителем министра иностранных дел РК

    19 Апреля 2021, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ерлан Алимбаев назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Ерлан Алтынбаевич Алимбаев р одился 6 января 1975 года в Кызылординской области. Окончил факультет востоковедения Казахского государственного университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Женевского института дипломатии и международных отношений.

    Работает в системе МИД РК с 1997 года. Свою дипломатическую карьеру начал в качестве референта Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и дослужился до посла по особым поручениям МИД РК. В 2008-2010 годах работал заместителем директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

    В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Индии и Республике Корея, а также Постоянном Представительстве РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве.

    До назначения заместителем министра иностранных дел РК был послом Казахстана в Индии.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника II класса.

    Автор:

    МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
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