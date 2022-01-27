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    Ерлан Алимбаев назначен постпредом Казахстана при ООН в Женеве

    27 Января 2022, 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось о том, что Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

    Алимбаев Ерлан Алтынбаевич родился 6 января 1975 года в Кызылординской области. Окончил факультет востоковедения Казахского государственного университета им. аль-Фараби, а также магистратуру Женевского института дипломатии и международных отношений.

    Работает в системе МИД РК с 1997 года. Свою дипломатическую карьеру начал в качестве референта Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и дослужился до Посла по особым поручениям МИД РК. В 2008-2010 годах работал заместителем директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

    В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Индии и Республике Корея, а также Постоянном Представительстве РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве. Являлся Послом Казахстана в Индии.

    До назначения Постоянным представителем РК при ООН в Женеве был заместителем министра иностранных дел РК.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

    Владеет английским, французским, урду и хинди языками.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН МИД РК Президент Казахстана Назначения
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