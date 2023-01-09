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    Ерлан Альжан назначен зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК

    9 Января 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Альжан Ерлан Ибрагимулы назначен заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Альжан Ерлан Ибрагимулы, 23.11.1985 г.р, в 2008 году окончил Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности «юриспрудения№, в 2014 году Карагандинский университет «Болашак» по специальности «финансы», в 2018 году Региональный социально-инновационный университет по специальности «магистр юридических наук».

    Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом отдела документирования и регистрации населения Управления юстиции по г. Караганда.

    С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом-секретарем судебного заседания Канцелярии Шетского районного суда №2 Канцелярии областного суда Карагандинской области.

    С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом отдела расследований и правового обеспечения Антимонопольной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Карагандинской области.

    С 2013 по 2014 годы - эксперт, главный эксперт Управления по исковой работе Департамента юридической службы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство).

    С 2014 по 2019 годы работал главным экспертом, руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

    С 2019 по -2020 годы - заместитель председателя Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК;

    С 2020 г. - директор департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    Фото: gov.kz
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