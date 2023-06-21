Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК

    21 Июня 2023, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен вице-министром энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы.

    Окончил Высшую школу права «Әділет», университет «Астана».

    Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.

    В 2004-2012 годы работал на руководящих должностях в предприятиях нефтегазовой отрасли.

    В 2012-2016 годы работал главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol).

    С 2016 по 2022 годы работал в коммерческих структурах.

    С июля 2022 года по настоящее время занимал должность начальника управления маркетинга нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Назначения Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нового руководителя филиала партии «AMANAT» назначили в СКО
    Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
    Бакытбек Сыдыков назначен заместителем министра обороны РК
    Избраны судьи Верховного суда РК
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT