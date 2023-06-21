Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен вице-министром энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы.

Окончил Высшую школу права «Әділет», университет «Астана».

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.

В 2004-2012 годы работал на руководящих должностях в предприятиях нефтегазовой отрасли.

В 2012-2016 годы работал главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol).

С 2016 по 2022 годы работал в коммерческих структурах.

С июля 2022 года по настоящее время занимал должность начальника управления маркетинга нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз».