Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Акбаров Ерлан Есеналиевич назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Акбаров Ерлан Есеналиевич родился 25 апреля 1975 года в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический университет им. В.И. Ленина, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором «ОзенМунайгаз» в г. Жанаозен.

С 2002 по 2005 гг. работал в инженером-геологом в АО «Казбургаз» в г. Тараз.

В разные годы трудился в частных компаниях.

С января 2018 по апрель 2019 гг. — заместитель руководителя РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в г. Алматы.

С апреля 2019 — руководитель РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в г. Алматы.

С июня 2020 по июнь 2021 года — заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

С июля 2021 года по настоящее время работал в частном секторе.





Фото:primeminister.kz