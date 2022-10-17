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    Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК

    17 Октября 2022, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Акбаров Ерлан Есеналиевич назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Акбаров Ерлан Есеналиевич родился 25 апреля 1975 года в Южно-Казахстанской области.

    Окончил Казахский политехнический университет им. В.И. Ленина, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором «ОзенМунайгаз» в г. Жанаозен.

    С 2002 по 2005 гг. работал в инженером-геологом в АО «Казбургаз» в г. Тараз.

    В разные годы трудился в частных компаниях.

    С января 2018 по апрель 2019 гг. — заместитель руководителя РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в г. Алматы.

    С апреля 2019 — руководитель РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в г. Алматы.

    С июня 2020 по июнь 2021 года — заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

    С июля 2021 года по настоящее время работал в частном секторе.


    Фото:primeminister.kz
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