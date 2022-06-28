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    Еркеш Маукен избрали судьей Верховного суда

    28 Июня 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Судья Карагандинского областного суда Еркеш Маукен избрана судьей Верховного суда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Маукен Еркеш – судьи Карагандинского областного суда», - сказал председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    По его словам, стаж судейской работы Е. Маукен составляет более 22 лет. Судья имеет высокий уровень профессиональной квалификации и большой опыт рассмотрения уголовных дел.

    «Пользуется авторитетом в судейском сообществе. Подготовлена к ответственной работе судьи Верховного суда», - заключил Д. Шипп.

    Ранее сообщалось, что судьями Верховного суда стали Досжан Амир и Камбар Нурышев. Они имеют большой судейский опыт работы – более 33 лет. Судейскую деятельность начинали народными судьями районных судов, руководили областными судами. Пользуются авторитетом в судейском сообществе и подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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