Еркебулан Дауылбаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Дауылбаев Еркебулан Абилханович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора Департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. В 2010-2011 гг. — и.о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО.

В 2011-2012 гг. – замначальника Управления строительства ЮКО.

В 2012-2014 гг. – руководитель Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля по ЮКО.

В 2013-2014 гг. – руководитель Управления строительства ЮКО.

В разные годы трудился в частных компаниях.

В 2016-2017 гг. – заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан».

В 2017-2018 гг. – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области.

В 2018-2020 гг. — заместитель акима Жамбылской области.

В 2020-2021 гг. – заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

С августа 2021 года по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации Президента РК.

