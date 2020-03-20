ERG поддерживает инициативу Нурсултана Назарбаева о создании республиканского фонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многотысячный коллектив предприятий Евразийской Группы тепло воспринял обращение Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Назарбаева к народу. МИА «Казинформ» публикует заявление ERG.

«Как и все казахстанцы, мы обеспокоены последними событиями в мире, которые не обошли стороной и наш общий дом. Однако все мы осознаем, что только от нас зависит, как мы преодолеем этот кризис и с каким настроем встретим новый виток истории. И поддержка Елбасы, его уверенность в народе внушают оптимизм в эти сложные для всех дни.

Руководство ERG всецело поддерживают идею создания республиканского фонда для поддержки страны. Мы благодарны Нурсултану Абишевичу за этот своевременный призыв – сплотиться перед общими трудностями. Только единство всегда помогало народу Казахстана справляться с любыми внешними катаклизмами и развиваться, извлекая уроки из истории.

C целью поддержания комплекса мер, принимаемых Президентом и правительством Казахстана для стабилизации экономической и социальной ситуации в стране в условиях глобальной пандемии коронавируса, а также знак поддержки этой инициативы ERG выделяет для создания фонда 4,5 млрд тенге. Мы надеемся, что этот шаг станет примером, которому последуют многие предприниматели Казахстана, и началом культуры всеобщей ответственности перед будущим своей страны. Ведь каждый вклад в социальную стабильность нашего общества – это не только благородная миссия и обязанность предпринимателя, но и создание надежной почвы для устойчивого развития бизнеса.

В своем обращении Лидер нации выразил уверенность в том, что при создании республиканского фонда «содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена». ERG разделяет с Казахстаном 25 лет совместной истории созидания. Становление Группы и страны, общая судьба нашего народа и наших сотрудников неразрывно связаны друг с другом. Поэтому помощь стране, нашим «родным городам» в очередной непростой период является для нас естественным проявлением своей ответственности перед народом.

Сегодня все мы – плавильщики, стоящие у печи, горняки, проходчики в шахтах, машинисты, энергетики, геологи и разработчики новейших технологий, топ-менеджеры и простые рабочие – все мы равны перед общей мировой угрозой. Но вместе мы – огромная компания и огромная страна, способная противостоять этой угрозе. В условиях объявленного чрезвычайного положения в стране мы продолжаем обеспечивать стабильную работу всех производств. На наших шахтах и разрезах добывается руда, из которой будут сделаны детали для машин и самолетов. На наших заводах плавится металл, который превратится в медицинские скальпели для спасения жизней. Наши станции ежесекундно вырабатывают электроэнергию, чтобы обеспечить работу самых важных объектов и доставить тепло в дома и больницы. Мы продолжаем перечислять налоги и обеспечивать десятки тысяч казахстанцев работой и уверенностью в будущем.

В эти дни каждый евразиец осознает свою ответственность не только перед страной, но и перед собой и своими близкими. На всех предприятиях ERG соблюдаются повышенные меры безопасности, а сотрудники в городах Нур-Султан, Алматы и частично Актобе с объявлением карантина переведены на удаленный режим работы.

Как мудро отметил в своем обращении Елбасы, наш народ на протяжении своей истории благополучно преодолевал самые разные трудности и продолжал работать во благо нашей Родины. Когда-то всем вместе нам удалось восстановить страну из разрухи, поднять заводы и создать новые производства. И сегодня мы как никогда осознаем, что каждый новый кризис – это испытание, которое дает толчок к новому развитию.

Уверены, что нынешняя ситуация в мире станет для казахстанцев зарождением нового сознания общества, основанного на взаимной ответственности. А мудрое наставление Лидера нации в очередной раз направит нас на путь процветания и новых возможностей!.

С уважением,

Александр Машкевич

Патох Шодиев

Алиджан Ибрагимов

Коллективы предприятий ERG (Евразийской Группы):

АО «ТНК «Казхром»

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»

АО «Алюминий Казахстана»

АО «Казахстанский электролизный завод»

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»

АО «Шубарколь комир»

Транспортная группа «ТрансКом»

АО «3-Энергоорталык»

АО «ERG Service»

ТОО «Евразийская Группа»

ТОО «Коммерческий центр ERG»

ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»

ТОО «Business and Technology Services»