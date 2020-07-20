Ерейментауские предприниматели оснастили пульсоксиметрами районную больницу

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - 20 пульсоксиметров подарили предпринимательницы Ерейментау районной больнице, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на управление здравоохранения.

По обращению акима Ерейментауского района Абая Альжанова предприниматели сплотились и оказывают спонсорскую помощь системе здравоохранения. Об этом на своей странице в Іnstagram сообщило управление здравоохранения региона.



Так, по информации ведомства, Гульжан Аманжолова, Торгын Алиева и Сауле Калиева предоставили районной брльнице средства в размере 500.000 тенге для приобретения 20 пульсоксиметров.

«Пульсокси́метр — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии). Когда из-за коронавируса развивается воспаление легких, и их часть выходит из процесса обогащения крови кислородом, сатурация начинает падать.Чем ниже уровень сатурации, тем сильнее поражены связки легких и тем хуже состояние пациента. Поэтому важно очень тщательно следить за данным показателем. К сожалению, до сих пор у нас имелось недостаточное количество пульсоксиметров, но теперь, благодаря нашим предпринимателям, каждая палата инфекционного отделения, врачебные амбулатории районной больницы и машины скорой помощи будут ими оснащены, что очень упростит и облегчит работу медицинских работников», - отметила главный врач Ерейментауской районной больницы Марал Сулейменова.

«Мы полностью поддерживаем и соблюдаем ряд важнейших мер по профилактике и недопущению коронавирусной инфекции. Надеемся, что эта помощь стала своевременной и полезной, как для жителей района, так и самих медиков», - добавила С. Калиева.





