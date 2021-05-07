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    Эрдоган: Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени

    7 Мая 2021, 21:40

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Президент Эрдоган привлек внимание к усилиям по созданию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

    «В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем завершить получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года», - сказал турецкий лидер.

    Президент Эрдоган отметил, что отечественная вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции. «Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос», - сказал глава государства.

    Президент Турции сообщил, что ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему поставок российской вакцины от коронавируса Спутник-V.

    «Речь идет о поставках крупных партий российской вакцины в Турцию. Затем мы наладим совместное производство в Турции», - сообщил Эрдоган.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Турция Коронавирус в мире Вакцинация
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