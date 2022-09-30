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    Эрдоган: стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона

    30 Сентября 2022, 09:22

    ИЗНИК. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изнике (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Игры кочевников собрали более трех тысяч спортсменов из 102 стран мира. Казахстан представляет команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе «қазақ күресі», стрельбе из лука, играм кокпар, кок-бору, жамбы ату.

    Председатель Мажилиса встретился с членами сборной Казахстана перед началом игр, передал им слова приветствия от Главы государства и пожелал победы в предстоящих соревнованиях. Ерлан Кошанов отметил, что Всемирные игры кочевников имеют важное значение для укрепления межкультурных связей между странами и продвижения на мировом уровне общих ценностей тюркского мира.

    «Сейчас вся страна болеет за вас. Покажите всю мощь казахстанского спорта и возвращайтесь с победой», - напутствовал спортсменов Спикер Мажилиса.

    В рамках мероприятия Ерлан Кошанов встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спикер Мажилиса передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и поздравил Главу Турецкой Республики с торжественным открытием Всемирных игр кочевников, которые впервые проходят в этой стране.

    «Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между Вами и нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем Вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления», - сказал Ерлан Кошанов. В свою очередь, Президент Турции высоко оценил роль Казахстана для Организации Тюркских государств и Тюркского мира в целом, а также поблагодарил Спикера Мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.

    «Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране. В целом, двухсторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству», – отметил Р.Т. Эрдоган.

    Ерлан Кошанов проинформировал собеседника о текущем состоянии двухстороннего сотрудничества Парламента Казахстана с Великим Национальным Собранием Турции, в том числе в рамках межпарламентских организаций и заверил, что совместная работа будет продолжена по всем направлениям.

    Председатель Мажилиса сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение следующих V Всемирных игр кочевников, и выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение.

    Также, Спикер Мажилиса встретился с экс-Премьер-Министром Турции Бинали Йылдырымом. Стороны отметили высокую динамику развития сотрудничества между двумя странами.


    Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК





    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мажилис Спорт Турция Сотрудничество Ерлан Кошанов
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