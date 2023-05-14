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    Эрдоган проголосовал на парламентских и президентских выборах в Стамбуле

    14 Мая 2023, 15:16

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Как сообщает агентство «Анадолу», действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке в районе Ускюдар в Стамбуле, передает МИА «Казинформ».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на проходящих в стране выборах президента и парламента 28-го созыва.

    Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган проглосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в районе Ускюдар в Стамбуле.

    Глава государства опустил бюллетень в урну для голосования № 3279 в 11:40 по местному времени.

    Общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, президент Эрдоган выразил надежду, что нынешние выборы «пойдут во благо турецкой демократии».

    «Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами и в этом регионе», - сказал Эрдоган.

    На избирательном участке также присутствовали глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, глава муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмен, председатель отделения правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле Осман Нури Кабактепе и другие официальные лица.

    Президента Турции приветствовали многочисленные граждане, собравшиеся у здания школы.

    В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган.

    Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

    В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

    Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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