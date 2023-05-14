Эрдоган проголосовал на парламентских и президентских выборах в Стамбуле

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Как сообщает агентство «Анадолу», действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке в районе Ускюдар в Стамбуле, передает МИА «Казинформ».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на проходящих в стране выборах президента и парламента 28-го созыва.

Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган проглосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в районе Ускюдар в Стамбуле.

Глава государства опустил бюллетень в урну для голосования № 3279 в 11:40 по местному времени.

Общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, президент Эрдоган выразил надежду, что нынешние выборы «пойдут во благо турецкой демократии».

«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами и в этом регионе», - сказал Эрдоган.

На избирательном участке также присутствовали глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, глава муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмен, председатель отделения правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле Осман Нури Кабактепе и другие официальные лица.

Президента Турции приветствовали многочисленные граждане, собравшиеся у здания школы.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.