Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Эрдоган проголосовал на парламентских и президентских выборах в Стамбуле

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2023, 15:16
Эрдоган проголосовал на парламентских и президентских выборах в Стамбуле Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Как сообщает агентство «Анадолу», действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке в районе Ускюдар в Стамбуле, передает МИА «Казинформ».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга главы государства Эмине Эрдоган проголосовали на проходящих в стране выборах президента и парламента 28-го созыва.

Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган проглосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в районе Ускюдар в Стамбуле.

Глава государства опустил бюллетень в урну для голосования № 3279 в 11:40 по местному времени.

Общаясь с присутствующими на избирательном участке журналистами, президент Эрдоган выразил надежду, что нынешние выборы «пойдут во благо турецкой демократии».

«Процесс голосования продолжается по всей стране без каких-либо проблем. Наши граждане в районе землетрясения также голосуют с большим энтузиазмом. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами и в этом регионе», - сказал Эрдоган.

На избирательном участке также присутствовали глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, глава муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмен, председатель отделения правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле Осман Нури Кабактепе и другие официальные лица.

Президента Турции приветствовали многочисленные граждане, собравшиеся у здания школы.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.


Турция   Видео   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана
Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Санжар Ташкенбай завоевал «золото» чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
Казахстанские болельщики исполнили гимн а капелла на вручении медалей ЧМ-2023 по боксу
Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы
Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Казахстан забросил первую шайбу на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан забросил первую шайбу на ЧМ-2023 по хоккею
Яблони и смородину посадили в Акмолинской области
Яблони и смородину посадили в Акмолинской области